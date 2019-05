Sem acordo, Reino Unido terá que participar das eleições europeias

O governo do Reino Unido confirmou nesta terça-feira (07/05) que participará no próximo 23 das eleições que definirão os novos integrantes do Parlamento Europeu.

De acordo com o vice-premiê britânico David Lidington, a equipe da primeira-ministra Theresa May constatou que "não há tempo suficiente" para que Câmara dos Comuns ratifique o acordo do Brexit.

"Lamentavelmente, não será possível finalizar o processo antes da data legal das eleições parlamentares europeias... então essas agora irão adiante", disse Lidington.

"Redobraremos nossos esforços para tentar fazer com que o adiamento depois disso seja o menor possível. Idealmente, gostaríamos de estar em uma situação em que os membros britânicos do Parlamento Europeu nunca chegassem a ocupar seus assentos", completou.

Já a premiê lamentou a participação do Reino Unido e está determinada a buscar um caminho favorável para um acordo sobre o Brexit, disse seu porta-voz nesta terça-feira.

A aprovação do acordo do Brexit era a única alternativa para que o país não participasse do pleito. Agora, os britânicos terão que escolher os 73 eurodeputados que representarão a população da região no bloco até que a saída da União Europeia (UE), prevista para 31 de outubro, seja materializada.

Por enquanto, os conservadores não iniciaram a campanha para concorrer porque, como afirmou no final do mês passado o presidente do Partido Conservador, Brandon Lewis, a prioridade era evitar as eleições com a ratificação do pacto.

Por outro lado, partidos como os liberal-democratas - grandes vencedores nas eleições locais britânicas da semana passada - e os anti-Brexit do Change UK lançaram há alguns dias seus principais candidatos ao pleito.

De acordo com um relatório apresentado hoje pelo grupo de pesquisa "The UK in a Changing Europe", a votação servirá para ver como os britânicos se sentem com relação ao Brexit. De acordo com o estudo, os que defendem a permanência ou uma saída suave podem receber 52% dos votos e os que apoiam um Brexit rígido teriam 47%.

Entre 23 e 26 de maio, os cidadãos da União Europeia vão escolher os 751 deputados que compõem o Parlamento do bloco pelos próximos cinco anos. Os britânicos votarão em 23 de maio junto com os holandeses. Os demais eleitores votarão na sexta-feira (Irlanda), no sábado (Letônia, República Checa e Eslováquia) e no domingo (os demais).

JPS/rt/efe/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter