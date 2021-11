Em 23 de junho de 2016, os britânicos decidiram em plebiscito deixar a União Europeia. A polêmica decisão entrou para a história com o nome de Brexit, amálgama de "British exit".

O Brexit nasceu de uma promessa do então primeiro-ministro David Cameron, que, para acalmar os críticos dentro do Partido Conservador, temerosos com o crescimento do partido nacionalista Ukip, prometeu um plebiscito sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia. A promessa foi feita no início de 2013 e seria cumprida se Cameron fosse reeleito premiê em 2015. Como venceu a eleição, Cameron marcou o plebiscito para 23 de junho de 2016. O resultado foi a vitória da opção pela saída da UE, com 51,89% dos votos.