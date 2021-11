A líder do Partido Conservador, Theresa May, tornou-se primeira-ministra britânica em julho de 2016, depois de ser nomeada pela rainha Elizabeth 2ª em audiência no Palácio de Buckingham, em Londres. Pouco antes, a monarca aceitara o pedido de renúncia do ex-premiê David Cameron. May é a segunda mulher a ocupar o cargo, depois da também conservadora Margaret Thatcher.