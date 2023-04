Em 90 dias, reprovação de Lula se iguala à de Bolsonaro

Segundo Datafolha, governo do petista é avaliado como bom ou ótimo por 38% dos entrevistados, contra 32% de Bolsonaro nos primeiros 90 dias de mandato. Números refletem divisão no país após vitória apertada em 2º turno.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve sua pior avaliação nos primeiros três meses de governo na comparação com seus dois mandatos anteriores, segundo uma pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado (01/04).

A reprovação ao governo Lula é igual à do ex-presidente Jair Bolsonaro nos primeiros meses de seu mandato, dentro da margem de erro da pesquisa.

Segundo o Datafolha, 38% consideram o governo Lula como bom ou ótimo, contra 30% que o avaliam como regular e 29% como ruim ou péssimo. Não souberam opinar, 3% dos entrevistados.

No mesmo período de seu governo, Bolsonaro registrou avaliação de ótimo ou bom significativamente menor do que a de Lula, com 32%. O percentual dos que consideravam seu governo ruim ou péssimo era praticamente o mesmo do atual presidente, com 30%, e 33% avaliavam o governo como regular.

O resutado tanto do presidente atual quanto o de seu antecessor marcam o pior desempenho registrado nos primeiros 90 dias de todos os mandatários que governaram o país desde a volta da democracia, em 1985.

O Datafolha entrevistou 2.028 eleitores entre os dias 29 e 30 de março, em 126 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pior avaliação dos três mandatos de Lula

No início de seu primeiro mandato, em 2003, o presidente Lula teve aprovação de 43% nos primeiros 90 dias, com apenas 10% de reprovação. Em 2007, quando começava o segundo mandato do petista na Presidência, a aprovação do governo era de 48%, contra 14% que o desaprovavam.

A aprovação atual se assemelha a dos primeiros mandatos de alguns de seus antecessores, como Fernando Henrique Cardoso, em 1995 (39%); Fernando Collor de Mello, em 1990 (36%) e Itamar Franco, em 1992 (34%), mas fica abaixo dos números de sua sucessora, Dilma Rousseff, cujo governo registrou 47% de ótimo/bom em 2011.

Os 29% de ruim/péssimo se igualam ao pior momento de todos os oito primeiros anos e Lula no governo, em dezembro de 2005, em meio à revelação do escândalo do mensalão.

Os números atuais, no entanto, correspondem à realidade política do país, que vive um período de forte polarização. Em outubro do ano passado, Lula venceu as eleições com somente 1,8 ponto percentual a mais do que Bolsonaro no segundo turno.

Maior apoio entre mais pobres e nordestinos

Lula obteve os melhores resultados na pesquisa nos estados do Nordeste, com 53% de ótimo e bom ( 26% da amostra do Datafolha), e entre a população mais pobre (21% de ruim péssimo entre os que ganham até 2 salários mínimos, 55% dos entrevistados). A reprovação também foi mais baixa entre os jovens de 16 a 24 anos, com 17% que consideram o governo como ruim péssimo.

Já entre os eleitores tradicionalmente bolsonaristas, Lula tem aprovação de 30% entre os mais ricos; de 29% no Sul do país (15% dos entrevistados) e de 28% entre os evangélicos (27% do total).

Segundo a pesquisa, 51% dos eleitores considera que o presidente fez menos do que poderia nos três primeiros meses de governo. Ao mesmo tempo, 18% acham que ele fez mais e 25% avaliam que ele fez o esperado. Outras respostas somaram 2% e 4% não souberam responder

A pesquisa revela ainda que 50% dos entrevistados acreditam que Lula fará um governo ótimo ou bom, contra 27% que esperam ser regular e 21% como ruim ou péssimo.

rc (ots)