Rússia envia atriz e diretor para primeiro filme no espaço

Iuri Gagarin, pioneiro da viagem espacial

Belka e Strelka preparam o caminho

Antes de Gagarin, quase não havia experiência com seres vivos no espaço. As cadelas Belka e Strelka foram os primeiros animais a completar um voo com saúde, juntamente com um coelho, 40 camundongos e dois ratos. Em 19 de agosto de 1960, o grupo foi enviado ao espaço no satélite Sputnik 5, retornando ileso numa cápsula de aterrissagem.