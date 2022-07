Rússia e Ucrânia avançam em acordo para liberação de grãos

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse nesta quarta-feira (13/07) estar esperançoso de que os negociadores russos e ucranianos cheguem a um acordo formal já na próxima semana para liberar as exportações de grãos através do Mar Negro.

Delegações de Ucrânia, Rússia, Turquia e da ONU se reuniram em Istambul para discutir a questão.

"Esperamos poder nos reunir muito em breve, tenho certeza na próxima semana, e espero que possamos ter um acordo final", disse Guterres, em Nova York, após receber informações sobre o encontro.

Segundo ele, há "um amplo acordo" sobre um plano da ONU para enviar milhões de toneladas de grãos bloqueados na Ucrânia por causa da guerra para os mercados mundiais e permitir que a Rússia também envie grãos e fertilizantes.

O anfitrião da reunião, o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, disse que as partes concordaram em "controles conjuntos" nos portos e em maneiras de "garantir a segurança das rotas de transferência" através do Mar Negro. Para ele, também é possível chegar a um acordo final na próxima semana, quando as partes voltarão a se reunir na Turquia para revisar os detalhes e, ao que tudo indica, assinar o acordo.

Akar disse que as negociações foram realizadas em uma atmosfera construtiva. "Vemos que as partes estão dispostas a resolver este problema”. A Turquia se ofereceu para fornecer corredores seguros no Mar.

Zelenski agradece empenho

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou que a delegação de seu país também o informou sobre os progressos. Ele disse estar grato às Nações Unidas e à Turquia por seus esforços para restaurar as exportações agrícolas da Ucrânia.

"Se eles conseguirem remover a ameaça russa ao transporte marítimo no Mar Negro, isso reduzirá a gravidade da crise global de alimentos", destacou Zelenski nesta quarta-feira, em seu discurso noturno em vídeo.

Parte dos grãos da Ucrânia estão sendo escoados por via férrea, rodoviária e fluvial Foto: AP/dpa/picture alliance

Guterres vem pressionando desde o início de junho por um pacote que permitirá à Ucrânia exportar grãos e outros alimentos, não apenas por terra, mas também por portos bloqueados do Mar Negro, além de permitir que alimentos e fertilizantes russos entrem nos mercados mundiais sem restrições.

Atualmente, parte dos grãos da Ucrânia estão sendo escoados por via férrea, rodoviária e fluvial, mas a quantidade é pequena em comparação com as rotas do Mar Negro.

Enquanto isso, a Rússia disse que apresentou um pacote de propostas para uma "solução prática e rápida" para desbloquear a exportação de grãos ucranianos, mas não deu detalhes.

Estima-se que 22 milhões de toneladas de grãos estejam bloqueadas na Ucrânia. Além disso, cresce a pressão por uma solução para que os silos sejam esvaziados a tempo da próxima colheita.

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês) disse que a guerra na Ucrânia está colocando em risco o abastecimento de alimentos em muitos países em desenvolvimento, elevando os preços em todo o mundo e pode piorar a fome de até 181 milhões de pessoas.

Troca de acusações

Kiev acusa Moscou de bloquear - e às vezes até roubar - seus grãos. O Kremlin nega e afirma que a Ucrânia é livre para enviar grãos de seus portos. Centenas de minas foram lançadas no Mar Negro por ambos os lados.

Centenas de minas foram lançadas no Mar Negro por ambos os lados. Foto: AP Photo/picture alliance

Moscou afirma que os portos fortemente minados da Ucrânia estão causando o bloqueio dos grãos. Recentemente, o presidente russo, Vladimir Putin, prometeu que Moscou não usaria os corredores para lançar um ataque se as minas marítimas fossem removidas.

No entanto, a Ucrânia é cética e se recusou a desminar a área por medo de que a Rússia pudesse realizar um ataque anfíbio.

O plano proposto pela ONU faria os embarques começarem em corredores específicos, evitando locais conhecidos de minas.

Antes das negociações desta quarta, um alto diplomata russo disse que Moscou está disposto a garantir uma navegação segura para navios que transportam grãos dos portos ucranianos, mas deseja inspecionar as embarcações em busca de armas.

As sanções ocidentais à Rússia não proíbem as exportações de alimentos ou fertilizantes. Mas Moscou argumenta que as sanções às suas indústrias bancárias e marítimas tornam impossível para a Rússia exportar esses bens e estão assustando as companhias de navegação estrangeiras.

le (Reuters, AFP)