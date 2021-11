Mustafa Atatürk fundou a Turquia moderna e introduziu reformas que diminuíram a influência do islã e tornaram país uma democracia laica.

A história da moderna República da Turquia começa com a derrota e o consequente fim do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. A partição do território do Império Otomano entre os aliados, em outubro de 1918, gerou grande insatisfação entre os turcos otomanos, que se consideraram desfavorecidos.