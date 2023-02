Quem não condena Putin se torna conivente

A decisão de Lula de não tomar partido na guerra na Ucrânia é do interesse econômico e geopolítico do Brasil. Mas recusar-se a condenar Putin significa tornar-se cúmplice de um agressor fascista.

Olaf Scholz ouviu de Lula que o Brasil não vai enviar munição à Ucrânia Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Lula segue a linha tradicional da política externa brasileira ao não tomar partido na guerra na Ucrânia. Faz sentido quando ele diz que o Brasil é "um país da paz", que combateu sua única guerra em 1865, contra o Paraguai. E que vai parar por aí.

Ele prefere falar sobre como alcançar a paz. Por esse motivo, Lula apresentou seu veto ao envio de munição para os tanques de guerra Leopard 2, quea Alemanha e outros países da União Europeia vão enviar para que a Ucrânia possa se defender.

Fica evidente que, por trás dessa postura, está, de um lado, o sincero esforço de Lula pela paz, e é de se saudar que ele proponha uma iniciativa sob a liderança do Brasil e também da China para a mediação do conflito.

Por outro lado, o que justifica a posição de Lula são, claro, fortes interesses econômicos. O agronegócio brasileiro depende completamente de fertilizantes vindos da Rússia e de Belarus, em especial do cloreto de potássio. Sem ele, o Brasil pode esquecer seu status de "maior campo de soja do mundo".

Disso resulta a amizade com Vladimir Putin, único ponto em comum entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, poucos dias antes do início da guerra na Ucrânia, viajou para Moscou e cortejou Putin para garantir o envio de fertilizantes.

Guerras imperialistas de Putin

Mas, tão correto quanto Lula possa estar quando tenta deslanchar uma iniciativa de paz, tão errado ele está quando procura a culpa da guerra na Ucrânia, na Europa ou na Otan.

É completamente ingênuo pensar que Putin foi obrigado a atacar, como Lula e uma grande parte da esquerda no Brasil e na América Latina reiteradamente argumentam.

Na verdade, há 20 anos a Rússia conduz guerras imperialistas e criminosas nos seus entornos para expandir sua esfera de influência. A Rússia começou a guerra contra a Ucrânia já em 2014, com a anexação da Crimeia, o que é ilegal sob o direito internacional.

O erro de fato foi a Europa, em vez de reagir com rigor, achar que Putin iria parar por aí. Pois a história alemã também ensina que não se deve entregar, sem luta, a agressores e ditadores o que eles querem. Eles não vão parar por aí.

A guerra e a agressão são da natureza constituinte de seus regimes, são elas que dão estabilidade a esses regimes. A Rússia de Putin também é assim.

Ordem social fascista

Com Putin, Lula cai na teia de um maquiavélico brutal e mentiroso, que quer criar, na Rússia, uma ordem social que deixaria qualquer bolsonarista babando: militarista, nacionalista, homofóbica, hostil a minorias, sem contestação, com culto à personalidade de um líder, hostil à ciência, baseada em fake news.

É essa ordem social, em essência fascista, que Putin quer expandir para outros países. É por ela que ele usa centenas de milhares de russos, sobretudo pobres e de pouca instrução, vindos da parte asiática do país, como bucha de canhão no front; é por ela que ele destrói hospitais, residências, parques infantis, usinas elétricas, represas e mesmo vilarejos inteiros na Ucrânia com mísseis russos.

Quem, como Lula, não condena, mas procura justificar isso, se torna conivente.

Um agressor, várias vítimas

Lula diz: "Acho que, quando um não quer, dois não brigam". Fica a pergunta: isso também vale para o conflito entre os garimpeiros e os yanomami? Assim como os russos, os garimpeiros atravessaram fronteiras ilegalmente porque achavam que muito poucos indígenas possuíam muitas terras e, com isso, impediam que brasileiros que trabalham duro, e a quem este país também pertence, pudessem gerar riqueza.

Por isso agora se negociará para que os garimpeiros fiquem com um pedaço da reserva indígena? Não, eles serão expulsos, como manda a lei. E assim como a lei brasileira vale para os garimpeiros, o direito internacional deve valer para Putin.

Com sua lógica, Lula inverte a relação de causalidade e coloca na vítima a culpa pela agressão.

Esta guerra não tem dois lados que precisam ser ouvidos: há um agressor (Putin) e várias vítimas (russos, ucranianos, países em desenvolvimento que sofrem com a falta de grãos provenientes da região em guerra).

O que é realmente trágico nessa inversão da culpa é que o Brasil e a esquerda latino-americana, no seu automático antiamericanismo, se colocam do lado de Putin e, assim, do lado de um fascista.

Philipp Lichterbeck queria abrir um novo capítulo em sua vida quando se mudou de Berlim para o Rio, em 2012. Desde então, colabora com reportagens sobre o Brasil e demais países da América Latina para jornais da Alemanha,Suíça e Áustria Ele viaja frequentemente entre Alemanha, Brasil e outros países do continente americano. Siga-o no Twitter em @Lichterbeck_Rio.

O texto reflete a opinião do autor, não necessariamente a da DW.