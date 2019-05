Quadro de Monet é arrematado por valor recorde de mais de US$ 110 milhões

Uma pintura da série "Meules", do pintor francês Claude Monet, marcou um novo recorde do artista e do Impressionismo ao ser vendida por mais de US$ 110 milhões (mais de R$ 438 milhões) em um leilão realizado em Nova York nesta terça-feira (14/05).

Pintada no inverno de 1890 na casa de Monet em Giverny, na região francesa da Normandia, a peça é considerada um dos ícones do Impressionismo. Ela havia sido avaliada pelos especialistas da casa de leilões Sotheby's em cerca de US$ 55 milhões, preço que foi superado em poucos segundos.

O leilão durou oito minutos e teve a participação de seis licitantes. A obra alcançou um preço de martelo de US$ 97 milhões, valor que chega a US$ 110,7 milhões – o dobro da estimativa – depois de adicionados impostos e comissões.

O valor final equivale a 44 vezes o preço que a obra havia alcançado na última vez em que havia ido a leilão, na Christie's, também em Nova York, em 1986. Naquele ano, o colecionador anônimo que trouxe a pintura para ser leiloada nesta terça-feira comprou a obra por apenas US$ 2,5 milhões.

O exemplar é um dos poucos da série "Almiares", de Monet, que foram colocados em leilão neste século e que ainda é propriedade privada – das 25 obras, 17 estão em instituições públicas, como o Museu Metropolitano de Arte (Nova York), Museu de Orsay (Paris), e o Instituto de Arte (Chicago).

O quadro da série "Meules" foi inicialmente adquirida pela família Palmer de Chicago, diretamente do representante de Monet na década de 1890. Outra pintura da série foi vendida em novembro de 2016 por US$ 81,4 milhões. Em maio de 2018, durante uma venda da Christie's, a obra de Monet "Nympheas en fleur" foi vendida por US$ 84,6 milhões.

Outro protagonista do leilão desta terça-feira foi "Femme au chien", de Pablo Picasso, cujo valor foi estimado entre US$ 25 milhões e US$ 30 milhões, e que acabou sendo vendido por US$ 54,9 milhões.

Pintado em 1962, o trabalho é um retrato de seu cachorro Kaboul e sua segunda esposa, Jacqueline Roque, com quem foi casado até sua morte, em 1973, e é o trabalho de Picasso depois de 1960 que alcançou o maior preço em um leilão.

LE/efe/afp

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram | Newsletter