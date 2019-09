Privada de R$ 5 milhões é roubada de museu no Reino Unido

Os 150 anos do cartão-postal

Rápida entrega

Este cartão foi enviado de Port Said, Egito, em 1899. Transportado de barco a vapor e de trem, levou uma semana para chegar ao destino, em Schwerin, no norte da Alemanha. As ilustrações nos primeiros cartões-postais deixavam espaço para a mensagem. Em 1905, a parte de trás do cartão passou a ser dividida: o lado esquerdo foi reservado à mensagem e o direito, ao endereço do destinatário.