Pressionado, Bolsonaro pede fim dos bloqueios nas rodovias

Depois de três dias de protestos nos quais manifestantes da extrema direita bloquearam estradas em diferentes partes do país e impediram o fluxo de mercadorias e pessoas, o presidente Jair Bolsonaro veio à público nesta quarta-feira (02/11) para pedir para que seus apoiadores desobstruam as rodovias.

Grupos bolsonaristas descontentes com a derrota do atual mandatário para Luiz Inácio Lula da Silva, no último domingo, vêm impedido o tráfego em várias estradas pelo país. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse ter multado 2,9 mil motoristas que bloqueavam as rodovias. Até esta quarta-feira, o valor total das multas chegou a 18 milhões de reais.

Em mensagem de vídeo divulgada no canal da Presidência da República no YouTube e por aliados do presidente, Bolsonaro faz um apelo para que os manifestantes desobstruíssem as estradas. "Isso daí, no eu entender não faz parte de manifestações legítimas", disse Bolsonaro.

"Eu tenho que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo a nossa economia", afirmou. O presidente em fim de mandato vinha sendo pressionado por várias frentes, inclusive por alguns de seus aliados mais próximos, para que viesse à público para pedir a liberação das rodovias.

Mais informações em instantes...