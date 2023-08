Por que a Superlua azul não deveria se chamar dessa forma

A Lua azul ocorrida nesta quarta-feira (30/08) foi um raro evento astronômico, que alguns meios de comunicação descreveram como uma "Superlua azul". Durante a superlua, o satélite terrestre está posicionado no trecho de sua órbita mais próximo da Terra, especificamente a 357.344 quilômetros de distância.

A Lua esteve nesta quarta-feira no ponto mais próximo do nosso planeta em 2023, tendo se destacado no céu por ser mais brilhante e também cerca de 14% maior em comparação quando está em seu ponto mais distante. "As publicações usam limites diferentes para decidir quais luas se classificam como 'super', mas todos concordam que em 2023 as duas luas cheias de agosto são superluas", afirmou a Nasa em comunicado.

Superlua azul em Chicago, nos EUA Foto: Scott Olson/Getty Images

A primeira superlua de 2023 ocorreu em julho. A quarta e última será em setembro.

Lua azul, que não é azul

Essa foi a segunda Lua cheia em um mês – a primeira foi em 1º de agosto –, chamada de azul, embora não tenha nada a ver com a cor. Por isso, muitos que esperavam ver a Lua colorida provavelmente ficaram decepcionados.

A nova definição de Lua azul (em inglês Blue Moon) "foi introduzida pela revista Sky & Telescope em 1946", acrescentou a Nasa. Antes disso, se falava em Lua azul quando havia quatro luas cheias em vez de três durante uma estação do ano.

As luas azuis são fenômenos pouco habituais, já que as luas cheias normalmente ocorrem apenas uma vez por mês, embora "nenhuma destas definições tenha a ver com a cor da Lua, por isso uma Lua azul não parecerá realmente azul", explica o texto da Nasa.

Lua traiçoeira

É possível que a definição de Lua azul seja um erro de tradução relacionado aos antigos feriados religiosos cristãos. De acordo com a Nasa, a primeira referência a este fenômeno foi encontrada em um panfleto publicado em 1528 que dizia em inglês arcaico: "the mone is blewe".

Superlua em Atenas Foto: Stelios Misinas/REUTERS

"Alguns escritores especulam que 'azul' vem de 'belewe'", que significa "traidor" no inglês arcaico, enquanto "mone" seria "moon" (lua em inglês). Portanto, a frase poderia significar "a Lua é traiçoeira, e o nome faria referência a como uma lua adicional em uma estação confundia ou ‘traia' as datas da Quaresma e da Páscoa", observa a publicação da agência espacial americana.

Próxima Superlua azul em 2037

Estima-se que uma Lua azul ocorra em média a cada dois anos, embora nem sempre seja esse o caso. A última aconteceu em agosto de 2021 e a próxima será em 2026. Porém, a combinação dos conceitos, ou seja, a Superlua azul, é um evento astronômico ainda mais raro, que não ocorrerá novamente até 2037.

md/cn (AFP, EFE, dw)