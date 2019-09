Populistas se fortalecem no leste alemão, mas siglas tradicionais ainda lideram

Pesquisa boca de urna indica que os populistas de direita da Alternativa para Alemanha (AfD) registraram neste domingo (01/09) um crescimento robusto nas eleições parlamentares regionais dos Estados de Brandemburgo e da Saxônia, no Leste do país.

No entanto, eles não conseguiram conquistar maioria em ambos os Estados, ficando em segundo lugar, ainda atrás de siglas tradicionais como a União-Democrata-Cristã (CDU) da chanceler federal Angela Merkel e do Partido Social-Democrata (SPD).

Os democratas-cristãos e social-democratas registraram diminuição da sua influência entre o eleitorado em comparação com os pleitos de 2014, mas boca de urna também foi encarada com certo alívio pelas lideranças, já que o decréscimo foi menor do que o indicado em sondagens ao longo da campanha. Apesar das perdas, a CDU ainda permaneceu à frente da AfD na Saxônia e o SPD impediu uma vitória dos populistas em Brandemburgo.

Neste último Estado, a AfD deve conquistar 22,7% dos votos, um crescimento de 10,5 pontos percentuais em relação ao pleito de 2014. Já o SPD deve terminar com 22,5%, menos 9,4 pontos em relação à última eleição. Na Saxônia, os populistas devem conquistar 27,3%, 17,6 pontos a mais do que em 2014, mas ainda atrás da CDU, que ficou com 32%, segundo pesquisa boca de urna, menos 7,4 pontos do que na última eleição.

Embora os dois Estados concentrem uma população combinada de 6,5 milhões de pessoas, as eleições locais eram acompanhadas com atenção em toda a Alemanha não apenas pelo possível bom desempenho dos direitistas da AfD, mas também por causa do seu potencial de provocar ainda mais fissuras na coalizão do governo Merkel.

Nos últimos anos, o SPD, que é parceiro da chanceler no plano federal, vem perdendo terreno entre o eleitorado nacional. Algumas alas da sigla culpam os seguidos maus resultados à adesão do partido ao governo Merkel. Uma possível perda de terreno decisiva em Brandemburgo, que tem um governo liderado pelo SPD, tinha potencial de alimentar ainda mais os grupos descontentes da sigla que pregam o rompimento com a chanceler.

Após o anúncio da boca de urna, os caciques locais do SPD celebraram a primeira colocação, acima da AfD. "E bom que o povo de Brandemburgo tenha deixado claro que não quer os extremistas de direita da AfD vençam”, disse Lars Klingbeil, secretário-geral dos social-democratas.

Foi uma reação parecida com a de Michael Kretschmer, o atual ministro-presidente (semelhante ao cargo de governador no Brasil) da Saxônia e chefe regional da CDU. "A face amigável da Saxônia prevaleceu. Esse é um grande dia para nosso Estado”, disse.

As eleições ainda eram vistas como um teste de força para o avanço do Partido Verde no plano federal. A legenda vem aparecendo em segundo lugar nas pesquisas nacionais, pouco atrás da CDU da Merkel. Os Verdes sempre foram historicamente fracos no Leste e o pleito deste domingo indicou um crescimento modesto na região, com 8,8% dos votos na Saxônia (3,1 pontos a mais do que em 2014) e 10,2% em Brandemburgo (+4 pontos).

Os dois pleitos ainda escancaram a encruzilhada do partido A Esquerda no Leste. A legenda é sucessora do velho Partido Socialista-Unitário (SED) - que comandou a ditadura comunista da Alemanha Oriental - e que conta ainda com antigos membros de uma ala esquerdista do SPD que deixaram a legenda em 2005.

O partido tem um bom histórico de desempenho eleitoral no Leste, mas as pesquisas já indicavam que a legenda esquerdista vinha perdendo par parte do seu eleitorado para os direitistas da AfD, que nos últimos anos vêm se consolidando como principal força antissistema em boa parte dos antigos territórios da Alemanha Oriental.

E as eleições deste domingo acabaram mostrando um encolhimento notável da legenda em Brandemburgo e na Saxônia. No primeiro Estado, A Esquerda deve conquistar 11%, menos 7,6 pontos percentuais em relação a 2014. Já na Saxônia, o partido regrediu 8,4 pontos percentuais, ficando com 10,5%.

AfD celebra resultados, mas líderes esperavam mais

Embora os resultados da AfD tenham mostrado a consolidação da sigla nos parlamentos estaduais do Leste, eles também ficaram um tanto aquém das expectativas dos caciques da sigla, que esperavam terminar em primeiro lugar nos dois pleitos regionais.

Há poucos dias, pesquisas chegaram a indicar que a AfD estavam tecnicamente empatada com o SPD em Brandemburgo, mas ao final a sigla ainda ficou cinco pontos percentuais atrás dos social-democratas. Na última semana, no entanto, a campanha local do partido se viu envolta em controvérsias quando a imprensa relevou que Andreas Kalbitz, um cacique da AfD no Estado, tinha participado de um comício neonazista na Grécia em 2007.

Na Saxônia, a AfD também chegou a aparecer tecnicamente empatada com a CDU em pesquisas realizadas em junho e julho, mas ao final deve ficar 4,5 pontos percentuais atrás dos democratas-cristãos.

Fundada em 2013 como um agrupamento político eurocético, a AfD rapidamente se metamorfoseou em uma legenda populista de extrema direita focada especialmente em combater a entrada de estrangeiros na Alemanha e em canalizar a insatisfação de alemães do leste com o sistema político. A sigla também já se envolveu em uma série de controvérsias. Alguns de seus líderes já fizeram declarações abertamente racistas e relativizaram o peso dos crimes nazistas na Segunda Guerra Mundial.

Em 2017, a legenda conseguiu se tornar a terceira maior forcca do Bundestag (o parlamento federal) e o maior partido de oposição ao governo Merkel. Mas a sigla ainda enfrenta dificuldades para conseguir transformar sua retórica em acoes concretas. Apesar de estar presente em todos os parlamentos regionais da Alemanha, a AfD não participa de nenhuma coalizão de governo estadual. Também não tem nenhum prefeito.

Complicações para a formação de governos

Na Alemanha, o sistema para a formação de governos estaduais também é parlamentarista. Um partido que obter mais da metade dos assentos no parlamento local conquista o posto de ministro-presidente do Estado. Mas, como nem sempre um partido sozinho conquista tantos assentos, muitas vezes é preciso que as legendas mais votadas formem coalizões para governar.

Nas eleições de 2014 na Saxônia e em Brandemburgo nenhum partido conseguiu conquistar maioria para governar sozinho. No primeiro, o SPD, que conquistou a maior parte do eleitorado, acabou formando um governo com a Esquerda, o terceiro partido mais votado. Já em Brandemburgo, a CDU da chanceler Merkel formou uma coalizão com a SPD. Em ambos os casos, o posto de ministro-presidente ficou com o partido mais votado da coalizão, com outros postos de governo sendo preenchidos por quadros do parceiro.

Mas nas eleições anteriores houve menos fragmentação, permitindo que a formação de governos com no máximo dois partidos ou entre parceiros não tão distantes no espectro ideológico.

No entanto, as perdas da CDU, do SPD e da Esquerda devem complicar novos arranjos tão simples. Em Brandemburgo, a porcentagem de votos obtida neste domingo pelo SPD e pela A Esquerda é insuficiente para manter a atual coalizão funcionando e será preciso atrair novos parceiros para garantir mais da metade dos assentos no Parlamento local.

Já que bastante improvável que o SPD aceite negociar com os direitistas da AfD, que ficaram em segundo lugar, a alternativa será abrir negociações com a CDU ou os Verdes, abrindo caminho para uma coalizão de três partidos ou mais.

Na Saxônia, o cenário é parecido, Neste caso, a CDU e a SPD governam juntas o Estado desde 2014. Desta vez, seus votos combinados devem somar apenas 42,5%. Assim como em Brandemburgo, as duas siglas já avisaram que não vai aceitar negociar com a AfD. Restará a possibilidade de abrir negociações com os Verdes, que dessa forma podem fortalecer sua posição em um Estado historicamente difícil para a legenda.

______________

