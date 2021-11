Leipzig é a cidade mais populosa da Saxônia, no leste alemão, e é um retrato fiel da antiga Alemanha Oriental.

Conhecida como a cidade da música, Leipzig, tem realmente música para todos os gostos. Entre as atrações da cidade, está o famoso coro "Thomanenchor" da Igreja de São Tomás, fundado em 1212. A igreja atrai fãs de Johann Sebastian Bach, já que o compositor trabalhou vários anos como diretor musical e, quando morreu, foi enterrado no local. Próximo da igreja está o Museu de Bach com toda a história do músico alemão. Outra atração é o Fórum de História Contemporânea. Lá tem tudo sobre a época em que o país era dividido e sobre como era a vida na Alemanha Oriental. Museus e visitas guiadas contam como as manifestações populares ajudaram a derrubar a ditadura socialista e reunificar o país.