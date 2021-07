Pioneira de 82 anos do setor aeroespacial viajará com Jeff Bezos ao espaço

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, fará sua primeira viagem ao espaço ao lado de uma ex-piloto de 82 anos.

Sua empresa aeroespacial, a Blue Origin, anunciou nesta quinta-feira (01/07) que Bezos terá como convidada de honra Wally Funk, uma das primeiras mulheres treinadas pela NASA, na década de 1960, mas que nunca pode ir ao espaço devido ao preconceito de gênero existente na época.

"Bem-vinda a bordo, Wally", disse a Blue Origin no Twitter.

Funk, Bezos, o irmão dele Mark e uma pessoa que pagou mais de 28 milhões de dólares em um leilão beneficente por uma vaga serão os primeiros a viajar na cápsula New Shepard. Funk será a pessoa mais velha a chegar ao espaço.

Os quatro passarão cerca de quatro minutos acima da chamada Linha Karman, limite convencionado entre a atmosfera terrestre e o espaço.

No total, a viagem deve durar cerca de 10 minutos, e a cápsula deve subir a pouco mais de 100 quilômetros de altura. O voo acontecerá em 20 de julho, aniversário do pouso da Apollo 11, primeira nave a chegar à lua, em 1969.

Funk era a membro mais jovem do projeto "Mercury 13" da NASA, que em 1961 treinou uma equipe de 13 mulheres no auge da corrida espacial. Embora elas tenham sido aprovadas em todos os testes, algumas, como Funk, com notas melhores do que os homens testados na "Mercury 7", foram impedidas de se tornarem astronautas. A história dessas mulheres é retratada no documentário "Mercury 13 – O Espaço delas", lançado pela Netflix em 2018.

Funk com algumas das colegas do "Mercury 13"

Funk é uma pioneira na aviação: ela foi a primeira mulher como inspetora da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos e a primeira mulher como investigadora de segurança aérea do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. Ela registrou 19.600 horas de voo e ensinou mais de 3.000 pessoas a voar, explica em vídeo postado por Bezos no Instagram.

Em junho, Bezos, anunciou que iria participar do primeiro voo tripulado ao espaço da Blue Origin. Em um futuro próximo, a empresa quer oferecer a turistas viagens curtas ao espaço.

O sistema New Shepard concluiu com êxito 15 testes não tripulados. A cápsula de passageiros é impulsionada por um pequeno foguete reutilizável, que retorna à Terra separadamente após atingir a altitude de voo. Depois, a própria cápsula volta à superfície da Terra, freada por paraquedas.

O conjunto de foguete e cápsula New Shepard foi projetado para voar de forma autônoma com seis passageiros, alto o suficiente para experimentar alguns minutos de gravidade zero e ver a curvatura do planeta antes de a cápsula pressurizada retornar à Terra.

A cápsula possui seis janelas de observação, três vezes mais altas que as de um Boeing 747, segundo a Blue Origin.

Com o voo, Bezos pretendia sair na frente das concorrentes SpaceX, de Elon Musk, e Virgin Galactic, de Richard Branson, que também desenvolvem projetos em estágio avançado para levar turistas ao espaço.

No entanto, nesta quinta-feira, Branson anunciou que a Virgin Galactic fará seu primeiro voo tripulado ao espaço no dia 11 de julho, nove dias antes de Bezos.

le (afp, ots)