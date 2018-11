PF prende Joesley Batista e dois ex-ministros da Agricultura

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta sexta-feira (09/11) o empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS, e dois ex-ministros da Agricultura do governo Dilma Rousseff – Antonio Andrade (MDB), atual vice-governador de Minas Gerais, e Neri Geller (PP), deputado federal eleito em outubro – por suspeita de participação num suposto esquema de corrupção na pasta.

Também foram presos Demilton de Castro, executivo da JBS, e o deputado estadual de Minas Gerais João Magalhães (MDB). Ricardo Saud – ex-diretor do grupo J&F, que controla a JBS – é alvo de mandado de prisão, mas está fora do país. Segundo a PF, ele ainda deve se entregar.

Denominada Operação Capitu, a ação da PF é mais um desdobramento da Operação Lava Jato e foi baseada na delação do doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador do MDB no esquema de corrupção.

No total, a ação envolve 63 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão temporária no Distrito Federal, em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e Mato Grosso. Por isso, a lista de presos ainda deve aumentar ao longo do dia.

A Polícia Federal, em nota, informou que apurou a atuação de "uma organização criminosa na Câmara dos Deputados e no Ministério, integrada por empresários e executivos de um grande grupo empresarial do ramo de processamento de proteína animal".

Segundo as investigações, políticos do MDB receberam propina da JBS, uma das maiores indústrias de alimentos do mundo, e, em troca, aprovaram medidas para beneficiar as empresas do grupo.

Em setembro do ano passado, Joesley Batista e Saud já haviam sido presos, após a suspeita de terem omitido informações em acordo de delação premiada fechado com a Procuradoria-Geral da República (PGR). Porém, eles foram soltos em março deste ano.

A defesa de Joesley alega que a nova prisão dele deve ser reconsiderada, pois o dono do frigorífico tem colaborado com as investigações, entregando dados e documentos à Polícia Federal.

TR/ots

______________

