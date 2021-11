A JBS é a maior empresa de processamento de carne bovina do mundo e a maior indústria brasileira de alimentos. É dona das marcas Friboi Seara e Big Frango.

A empresa JBS, maior produtora de proteína animal do mundo, ganhou as manchetes no primeiro semestre de 2017 por dois escândalos: a Operação Carne Fraca e as delações de executivos da JBS, que causaram um terremoto político e colocaram o presidente Michel Temer no centro de um escândalo de corrupção.