Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

Boletim de Notícias (02/07/21)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, revelou ser homossexual em entrevista à TV Globo. O governador mais jovem do país – e pré-candidato à presidência da República pelo PSDB – afirmou ser um "governador gay, e não um gay governador". Ouça este e outros destaques desta sexta-feira no Boletim de Notícias da DW Brasil.