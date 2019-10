Parlamento britânico rejeita novo pedido de Johnson para antecipar eleições

O mês de outubro em imagens

Vitória para nacionalistas do governo polonês

Segundo as primeiras projeções após o fechamento das urnas no pleito legislativo da Polônia, o partido do governo, nacional-conservador Lei e Justiça (PiS), saiu com mais de 43% dos votos para as duas câmaras do Parlamento. Em segundo lugar vem a coalizão liberal de esquerda Plataforma Cívica (PO), com cerca de 27%. (13/10)