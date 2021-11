Bernd Riegert

Há mais de 15 anos, correspondente da DW na Europa e nos Estados Unidos, com foco em migração, políticas de segurança e política financeira.

A Europa e sua união singular fascinam Bernd. Como funciona a União Europeia? Por que ela funciona? Como as pessoas são afetadas por esse experimento único? E o que diferencia a Europa do resto do mundo?