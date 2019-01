Parlamento britânico rejeita acordo sobre o Brexit

Os membros do Parlamento britânico rejeitaram nesta terça-feira (15/01), por 432 votos a 202, o acordo negociado pela primeira-ministra Theresa May com líderes europeus sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), marcada para 29 de março.

"A casa falou, e o governo vai ouvir", afirmou a premiê após a votação. "Está claro que a casa não apoia este acordo, mas o voto desta noite não nos diz nada sobre o que a casa apoia. Nada sobre como, ou mesmo se, ela pretende honrar a decisão que o povo britânico tomou em referendo."

May urgiu aos parlamentares que "ouçam o povo britânico, que quer ver essa questão resolvida, e que trabalhem com o governo para fazer justamente isso". "Cada dia que passa sem resolvermos essa questão traz mais incerteza, mais amargura e mais rancor."

O acordo em votação foi criticado por diferentes lados do dividido Parlamento britânico. Enquanto os parlamentares pró-Brexit argumentavam que a proposta negociada por May deixaria o Reino Unido indefinidamente vinculado às regras da UE, os contrários à saída britânica do bloco defendem uma relação econômica ainda mais próxima com a Europa.

A derrota gerou reações descontentes entre os principais líderes em Bruxelas. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, alertou que o "risco de uma saída desordenada do Reino Unido aumentou com a votação desta noite". "Peço ao Reino Unido que esclareça suas intenções assim que possível. O tempo está quase acabando."

"Se um acordo é impossível, e ninguém quer que não haja acordo, então quem finalmente terá a coragem de dizer qual é a única solução positiva?", questionou, por sua vez, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, em mensagem no Twitter.

May tem até segunda-feira para apresentar um plano alternativo – mas está cercada pela resistência interna do Partido Conservador e por suas próprias diretrizes e limites.

O mais provável, portanto, é que ela volte a negociar com a União Europeia a fim de ganhar mais concessões. Caso tenha sucesso, ela poderia apresentar uma nova versão do acordo ao Parlamento britânico, que passaria por outra votação. Mas tal cenário é extremamente improvável, uma vez que Bruxelas insiste que o acordo não pode ser renegociado.

Caso falhe o "plano B" de May, então provavelmente as conversações prosseguirão com grupos transpartidários dentro da Câmara dos Comuns. No tal do "plano C", por exemplo, os deputados poderiam identificar, por meio de uma série de votações, para quais aspectos do Brexit existe uma maioria.

Outro cenário seria o Partido Trabalhista recorrer a um segundo referendo sobre o Brexit e buscar o apoio suficiente do lado governista, o que poderia reverter a decisão de 2016. No entanto, o tempo está correndo e ficando cada vez mais escasso.

Em carta ao governo britânico na véspera da votação em Londres, líderes da União Europeia se disseram dispostos a estender o prazo para o Brexit, atualmente definido para 29 de março. May, contudo, tem se mostrado resistente a isso, mas pode ser forçada a fazê-lo.

Para a primeira-ministra, a rejeição do Parlamento pode significar também o fim de seu governo. Em dezembro do ano passado, 117 deputados dos 317 de seu partido votaram contra a premiê numa moção de desconfiança, à qual ela acabou sobrevivendo. A derrota desta terça-feira, porém, aumenta a pressão para que May renuncie.

A primeira-ministra, que lidera um governo frágil de minoria conservadora, fez do Brexit sua principal tarefa desde que assumiu o cargo em 2016, logo após o referendo. "Esta é a votação mais significativa de que qualquer um de nós participará em nossas carreiras políticas", disse a premiê antes dos parlamentares proferirem seus votos.

EK/afp/ap/dpa/rtr

