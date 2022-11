Saúde Global

Países do G20 criam fundo bilionário para combater covid-19

Reunidos em Bali, na Indonésia, as 20 maiores economias do mundo devem investir 1,4 bilhão de dólares contra o coronavírus. Críticos, porém, falam que o montante é apenas um décimo do que seria necessário.