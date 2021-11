O Banco Mundial é uma instituição financeira internacional que fornece empréstimos financeiros para países em desenvolvimento. Os planos de assistência são baseados em estratégias de redução da pobreza.

Em 27 de dezembro de 1945, foi assinada em Bretton Woods a ata de criação do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, instituições com papéis e perfis de financiamento distintos. O Banco Mundial é composto pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e Associação Internacional de Desenvolvimento (AID).