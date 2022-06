Os 400 novos tesouros arqueológicos do Egito

Mostafa Waziri, secretário-geral do Supremo Conselho de Antiguidades do Egito, relata que entre os artefatos encontrados também está uma estátua do arquiteto Imhotep. Considerado o primeiro grande construtor do Antigo Império, ele revolucionou a arquitetura da Antiguidade. Encontrar seu túmulo é uma das principais metas da missão arqueológica em Saqqara, revela Waziri.