Opinião: A dura luta por Idlib

O tempo com vista a uma solução política para Idlib está se esgotando. As esperanças recaíam sobre a Turquia, que com o apoio dos russos poderia solucionar dois grandes problemas e, assim, evitar uma retomada sangrenta do último reduto dos rebeldes. No entanto, essas opções parecem que não vão funcionar.

A mais simples das duas tarefas consistia em a Turquia tentar converter grupos armados rebeldes islâmicos – como o Ahrar al-Sham e o Suqour al-Sham – em pragmáticos grupos de oposição e que poderiam ser aceitos tanto pelo regime em Damasco quanto pela Rússia como interlocutores "não terroristas".

Aqueles que não se comprometeram ideologicamente com a Jihad [guerra santa islâmica] devem ser reintegrados à sociedade síria. No entanto, descobriu-se que, ao contrário do que se pensava, a Turquia não tem o controle sobre esses grupos.

O desafio muito mais complexo segue inalterado: o que fazer com os extremistas e jihadistas islâmicos em Idlib, cujo número é estimado em mais de dez mil pessoas. Enquanto atuarem como "protetores" da população civil, eles continuarão a ser vistos com simpatia pelos residentes.

Em Idlib, seu núcleo forma a versão síria da Al Qaeda, que por muito tempo foi chamada de Frente al-Nusra e agora leva o nome de Hai'at Tahrir al-Sham (Organização pela Libertação do Levante). Sua área central de atuação sempre foi Idlib, da qual seus combatentes não desistirão tão rapidamente como em Daraa e na região de Ghouta.

Além disso, como são o maior grupo de combate, eles formarão a espinha dorsal da resistência à ofensiva do regime, enquanto os grupos menores, em busca de sobrevivência, deverão se juntar aos experientes jihadistas.

A Turquia não conseguiu convencer a Frente al-Nusra ou grupos menores como Hurras al-Din a baixar as armas. Também é provável que poucos dos atores estrangeiros tenham algum interesse em permitir que esses jihadistas se desloquem para a Turquia, Europa, Rússia ou China e ali deem continuidade ao seu terrorismo.

Desta vez, não serão os Estados Unidos que terão que travar uma guerra contra a Al Qaeda, como foi o caso no Afeganistão. Com toda a probabilidade, a Rússia e o Irã deverão tratar disso e arcar com os custos políticos.

Estes jihadistas extremistas não desistirão facilmente. A batalha por Idlib levará mais tempo e será mais sangrenta do que as batalhas anteriores. E o preço será pago pela população civil.

