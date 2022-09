Onda de voto útil?

A gente está na reta final desta longa corrida para presidente. É o momento em que as campanhas costumam ficar mais apelativas e muitos candidatos vão para o tudo ou nada. E as pesquisas mostram que existe uma chance real da disputa para presidente ser resolvida já no primeiro turno.

Nesse momento, o foco é como sempre nos eleitores indecisos. As estimativas são de que quase 25 milhões de brasileiros ainda não definiram em quem votar.

De acordo as pesquisas, a maioria deles são mulheres, com baixa escolaridade e baixa renda, concentrados nas regiões Sul e Sudeste.

Mas esse ano, tem também um outro foco. São os eleitores que tem mostrado preferência pela terceira via. É o assunto do momento, o tal voto útil. É agora que essa decisão costuma ser tomada e a gente já vê movimentações deste tipo, como a do vocalista do Detonautas, o Tico Santa Cruz, um cirista que resolveu votar no Lula, já no primeiro turno.

Além disso, teve também uma outra baixa de peso pra campanha do Ciro Gomes. "E agora, sinceramente, mesmo a gente adorando o Ciro e respeitando o que ele planeja e promete, eu acho que o negócio é… Tem que ser Lula", afirmou Caetano Veloso. "Lula presidente, o Brasil da esperança."

Do outro lado, o Bolsonaro tem tentado dar uma moderada no tom e usa eventos internacionais, onde compareceu como chefe de estado, para fazer campanha política. Tudo pra tentar falar pra fora da bolha bolsonarista.

Veja em mais este "Vamos Conversar".