O que está por trás dos grãos doados pela Rússia à África

Em resposta a uma seca devastadora que assola o Zimbábue, a Rússia doou 25 mil toneladas métricas de trigo e 23 mil toneladas de fertilizantes ao país localizado no sul do continente africano.

A maioria das safras plantadas durante a temporada agrícola de 2023/2024 fracassou devido ao fenômeno El Niño, deixando mais de 3 milhões de pessoas em risco de insegurança alimentar.

Enny Nyashanu, de 79 anos, uma das vítimas das colheitas fracassadas, disse à DW que a situação é terrível: "Eu tinha grandes expectativas em relação a essa safra. Tinha certeza de que sobreviveríamos com a nossa colheita. Mas não há esperança nem lugar para onde correr. O país inteiro está assim."

Em todo o Zimbábue, especialmente no distrito de Buhera, na província de Manicaland, as plantações secaram e morreram. "Não há nada nos campos. Estamos desesperados por chuvas. Perdemos a esperança de colher qualquer coisa", disse um morador num centro de distribuição de alimentos.

O Programa Alimentar Mundial (PAM) da Organização das Nações Unidas tem se esforçado para acompanhar a demanda por assistência alimentar. "O financiamento tem sido e continuará sendo um desafio", afirma Sherita Manyika, do PAM Zimbábue.

O programa da ONU é financiado inteiramente por doações voluntárias, e Manyika diz haver um enorme déficit financeiro.

Seca devastadora tem feito milhares de zimbabueanos sofrerem de insegurança alimentar, principalmente no interior do país Foto: Privilege Musvanhiri/DW

Pela recuperação?

A doação da Rússia, parte de uma promessa de 200 mil toneladas de grãos feita pelo Kremlin aos países africanos durante a cúpula Rússia-África de 2023, poderia ser encarada, portanto, como um socorro oportuno para os zimbabueanos.

O Zimbábue é uma das seis nações africanas, junto com Burkina Faso, Mali, Eritreia, República Centro-Africana e Somália, que recebem grãos da Rússia.

Emmerson Mnangagwa, presidente do país, demonstrou apreço pela doação, estendendo os cumprimentos ao presidente russo, Vladimir Putin.

"Em nome do povo e do governo do Zimbábue, expresso minha profunda gratidão ao meu querido irmão, o presidente da Federação Russa", comentou Mnangagwa durante a cerimônia oficial de entrega.

Para muitos zimbabueanos, a esperança é de que essa ajuda possa ser de longo prazo, a fim de garantir sua sobrevivência: "Esperamos que essas doações de alimentos continuem para que nossas famílias sobrevivam. Não temos outros meios de obter alimentos", disse à DW uma mulher no centro de distribuição de alimentos.

DW Revista: África distante da França e próxima da Rússia? To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Motivos questionados

Embora a doação de grãos seja um alívio bem-vindo para o Zimbábue, alguns especialistas questionam os motivos por trás da ação russa no continente africano.

Alex Vines, diretor do Programa para a África da Chatham House, um think tank com sede em Londres, afirmou à DW que a doação da Rússia pode ter mais a ver com estratégia política do que com humanitarismo.

"Isso não é reforçar a diplomacia russa na África. [A Rússia] está recompensando os seus melhores aliados ou os países com os quais quer aumentar seu envolvimento", alega.

Vines disse que outros países africanos – inclusive alguns ainda mais necessitados – não foram colocados no acordo de grãos, "portanto, trata-se de uma afirmação política em vez de humanitária".

Além disso, o relacionamento tenso do Zimbábue com as potências ocidentais o torna um parceiro atraente para a Rússia mostrar sua influência.

"O Zimbábue é um país que tem um relacionamento ruim com o Ocidente. É uma afirmação política para mostrar que eles têm outros parceiros. E a Rússia é um deles", diz Vines.

Ao fornecer recursos essenciais, a Rússia estaria se posicionando como um aliado seguro, preenchendo um vazio deixado pelas tensas relações com países ocidentais.

Guerra na Ucrânia "sobrecarrega"

À medida que os repasses de ajuda prosseguem, surgem questões sobre as implicações de longo prazo do envolvimento da Rússia com a África, especialmente sob a liderança ininterrupta de Putin.

Apesar da perspectiva de mais acordos de grãos e laços ainda mais fortes, Vines afirma que a capacidade da Rússia de se envolver de forma sustentável na África pode ser limitada devido a seus compromissos contínuos em outros lugares, especialmente a invasão da Ucrânia.

"Embora a estratégia russa seja envolver o continente africano, a realidade é que a Rússia está sobrecarregada", argumenta Vines.

Com recursos desviados para outras prioridades, incluindo esforços militares, a capacidade da Rússia de manter sua força na África pode enfrentar desafios.

Para o governo do Zimbábue, o foco está em garantir aos cidadãos que ninguém passará fome.

"O número de pessoas com insegurança alimentar e a distribuição de grãos começaram em todas as áreas das oito províncias rurais do país. O registro de beneficiários e a distribuição de grãos continuarão sem interrupção durante o período de seca provocado pelo El Niño", disse o ministro da Informação do Zimbábue, Jenfan Muswere.

Futuro das relações Rússia-África

Enquanto Putin assegurava seu quinto mandato como presidente da Rússia, permanecia incerto se mais acordos de grãos e relações mais fortes entre Moscou e a África estavam no horizonte.

Alex Vines reitera que os recursos da Rússia estão se esgotando devido à guerra na Ucrânia.

"Vemos um declínio significativo na ajuda à defesa dos países africanos, devido ao redirecionamento de equipamentos militares para os esforços de guerra em que a Rússia está envolvida", diz.

A implicação, segundo Vines, é de que isso pode abrir portas para que outros países, como a China, aumentem sua influência na África.