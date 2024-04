O que esperar do próximo eclipse solar total

Em 8 de abril, milhões poderão acompanhar o fenômeno em países da América do Norte. Partes do Canadá, EUA e México ficarão escuras como a noite.

Por volta das 15h (horário de Brasília) da próxima segunda-feira, 8 de abril de 2024, o céu sobre partes da América do Norte ficará subitamente escuro por alguns minutos.

O motivo é o eclipse solar total que atravessará o continente, começando no México e terminando no Canadá, passando por vários estados dos Estados Unidos. Segundo a agência espacial americana (Nasa), o caminho ao longo do qual o eclipse poderá ser visto tem cerca de 185 quilômetros de largura.

Para os milhões de pessoas que vivem no trajeto do eclipse, a luz do sol será bloqueada temporariamente, causando um estado de escuridão momentânea durante o auge do dia.

Quem perder este eclipse solar total terá que esperar até o ano 2045 para o próximo previsto sobre a América do Norte.

Os brasileiros não poderão assistir ao eclipse de 8 de abril, mas o fenômeno será transmitido online pelos canais oficiais da Nasa.

O que acontece durante um eclipse solar?

Quando a Lua passa diretamente entre a Terra e o Sol, ela bloqueia parte da luz solar que chega à Terra e projeta uma sombra sobre sua superfície. Esse evento é chamado de eclipse solar.

Não é diferente de uma palma causando uma sombra no rosto quando se tenta bloquear a luz do Sol com a mão. Sendo que os eclipses acontecem em uma escala cósmica muito maior.

Durante um eclipse, observadores podem notar estranhas sombras em forma de meia-lua no chão, uma queda repentina na temperatura e um comportamento atípico entre pássaros e animais.

Como assistir a um eclipse solar?

Não é seguro olhar diretamente para o Sol sem proteção ocular especializada para visualização solar, seja no caso de um eclipse ou não. A radiação direta do astro pode danificar a retina.

Olhar para o Sol por meio das lentes de uma câmera, binóculos ou telescópio sem um filtro solar especial também pode causar instantaneamente lesões oculares graves.

Recomenda-se que os observadores usem óculos de eclipse ou óculos com filtros solares para assistir ao evento. Óculos que têm o código ISO 12312-2, da Organização Internacional de Normalização, na parte interna são os mais seguros para uso.

Observadores devem usar óculos especiais para assistir a um eclipse solar Foto: Annie Rice/Avalanche-Journal/IMAGO/USA TODAY Network

O eclipse solar é perigoso?

Um eclipse solar é simplesmente a Lua bloqueando a visão do Sol – a Lua apenas causa uma sombra e não introduz nenhuma nova radiação prejudicial.

O brilho estranho em forma de anel que se vê vindo do Sol durante um eclipse solar é apenas a luz normal do astro.

Portanto, diferentemente do que dizem algumas lendas urbanas, o eclipse solar não é perigoso. Comidas não estragam durante o fenômeno, e mulheres grávidas também não sofrem qualquer dano.

É fácil observar um eclipse solar?

Embora os eclipses solares totais ocorram praticamente a cada um ano e meio ou dois anos, muitos deles passam por áreas remotas, o que dificulta sua observação.

O eclipse de 2024 passará por várias cidades importantes dos Estados Unidos, incluindo Dallas, Little Rock, Indianápolis, Cleveland, Buffalo e Burlington.

A duração da observação do eclipse, no entanto, depende do local de onde ele será visto. De acordo com a Nasa, é provável que o eclipse de 8 de abril seja visível por cerca de quatro minutos a quatro minutos e meio nos diferentes locais em sua trajetória.

Se o tempo estiver bom o suficiente, a coroa solar – a camada externa da atmosfera do astro – poderá ser vista da Terra durante o eclipse.

No entanto, pode haver mau tempo – há uma grande chance de nuvens em 8 de abril, o que pode obscurecer a visão do fenômeno.

Espera-se que algumas partes de Nova York, Vermont, Maine e Quebec tenham mais sorte com uma visão mais clara do que as regiões do sul ao longo do caminho do eclipse.