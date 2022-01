O movimento nudista alemão

No final do século 19, muitos alemães acreditavam ser saudável se despir e tomar banho "sem tecidos" em algum dos muitos lagos do país. Na época, pessoas buscavam sair das cidades poluídas para a natureza, em busca de uma boa saúde. Algumas pessoas também gostavam de fazer caminhadas ou fazer exercícios nus. Esta foto datada de 1933 mostra duas mulheres no Lago Chiemsee, na Baviera.