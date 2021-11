Para os alemães, tirar a roupa em parques, praias e clubes esportivos é uma opção e um estilo de vida com décadas de tradição. Nudez na Alemanha não tem que ser erótica. E, na verdade, geralmente não é. Nem um pouco.

A Alemanha é famosa há muito tempo por sua chamada Freikörperkultur (FKK) – cultura do corpo livre, em português. Com 7 milhões de adeptos, nudismo é prática tradicional na Alemanha. As novas vertentes dessa cultura são popularmente chamadas de Nacktivitäten (atividades nudistas) e praticadas sobretudo por naturistas que se unem em diferentes áreas do país para passear, andar de bicicleta, de canoa ou a cavalo, sempre nus.