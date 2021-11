A FKK, sigla referente ao termo Freikörperkultur, significa "cultura do corpo livre", em português. Os primeiros clubes de naturismo FKK surgiram na Alemanha no final do século 19.

O primeiro clube de FKK foi criado na cidade de Essen em 1898 e a primeira praia FKK oficial na Alemanha foi inaugurada em 1920 na ilha de Sylt, no norte do país. O movimento já foi associado não só à experiência de "união com a natureza", mas também a aptidão física e liberdade de movimento. No início do século 20, surgiram diversas publicações voltadas ao naturismo, como Deutsch Hellas, Kraft und Schönheit e Schönheit. As novas vertentes dessa cultura são popularmente chamadas de Nacktivitäten (atividades nudistas) e praticadas sobretudo por naturistas que se unem em diferentes áreas do país para passear, andar de bicicleta, de canoa ou a cavalo, sempre nus.