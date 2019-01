O milagre econômico tcheco

É um dia comum em Mlada Boleslav, uma cidade tcheca cerca de 50 quilômetros a nordeste da capital Praga. Todos os que andam na rua parecem ser bastante ocupados. Eles provavelmente trabalham na Skoda Auto, locomotiva da indústria nacional, que imprimiu uma marca diferente nesta cidade central da Boêmia.

A montadora tcheca, que se juntou ao grupo alemão Volkswagen em 1991, está entre os maiores empregadores do país: é a companhia mais importante em termos de sua contribuição para o Produto Interno Bruto (PIB) e para os volumes de exportação.

Se alguém quer saber mais sobre o milagre do mercado de trabalho tcheco, não há como ignorar a Skoda.

Bohdan Wojnar, membro do conselho de administração da empresa, responsável por gerenciamento de recursos humanos, afirma que a força de trabalho da companhia cresceu mais de 40% nos últimos oito anos. Atualmente, a fabricante emprega cerca de 35 mil pessoas (incluindo trabalhadores temporários) em suas três unidades de produção tchecas, em Mlada Boleslav, Kvasiny e Vrchlabi, e em seu centro de logística perto de Mlada Boleslav.

Mas as coisas não parecem brilhantes só na Skoda, segundo Bohdan Wojnar. "Basicamente, temos pleno emprego no país – não há outra maneira de descrever a situação atual. Já há vários meses, o número de vagas excede o número de pessoas desempregadas".

Bohdan Wojnar, executivo da Skoda

A República Tcheca tem o mais baixo nível de desemprego na UE desde janeiro de 2016, com uma taxa de apenas 2,3% registrada no segundo semestre de 2018.

Wojnar diz que o mercado de trabalho robusto é, antes de tudo, produto da forte base industrial de seu país e da sua saudável reserva de trabalhadores qualificados. Sua opinião é partilhada por Javier Colato, especialista em República Tcheca na agência de consultoria FocusEconomics.

Ele menciona como característica especial a força do setor manufatureiro tcheco. "Atrás do bom desempenho do setor, está uma indústria automobilística em expansão, que tem sido um importante motor de crescimento para a economia tcheca", diz Colato.

O capital estrangeiro, sem dúvida, ajudou a economia checa, assim como salários relativamente baixos, que pareceram atraentes para muitos investidores estrangeiros. "O custo médio da hora de trabalho no país em 2017 foi de 11,30 euros, bem abaixo da média da UE de 26,80 euros", ressalta Colato.

No entanto, os salários relativamente baixos não são o principal fator para o sucesso do país. Bulgária, Hungria e Polônia têm salários mais baixos, enquanto na República Tcheca eles vêm subindo ultimamente.

No entanto, o setor industrial tcheco é maior do que em qualquer outro lugar da UE em termos de tamanho relativo à economia doméstica – é onde mais de um terço do empregos tem origem nesta nação de 10,6 milhões de pessoas.

Mas será que as coisas vão permanecer tão otimistas no mercado de trabalho tcheco? As vantagens tradicionais estão desaparecendo lentamente, e será crucial encontrar novos pontos fortes para garantir o crescimento futuro.

De acordo com um estudo recente da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a República Tcheca enfrenta o maior risco de perda de empregos devido à automação na UE, juntamente com a Eslováquia, que também tem uma economia de forte industrialização.

Os avançados processos de automação também não podem ser interrompidos na Skoda, obrigando a empresa a se adaptar a um ambiente em constante mudança. Bohdan Wojnar diz que a montadora está bem no meio deste processo de treinamento de trabalhadores, para torná-los aptos para futuros desafios.

A empresa tem longa tradição nesse campo, diz Wojnar. "Nosso próprio centro de treinamento vocacional tem mais de 90 anos. Também fundamos nossa própria universidade e temos projetos de cooperação com várias universidades estrangeiras."

A Skoda está entre os principais empregadores da República Tcheca

"Se tivéssemos aplicado essa abordagem em todo o país após a Revolução de Veludo (transição pacífica que derrubou o governo comunista, em dezembro de 1989), agora seríamos um país de tecnologia ainda mais adiantada e com uma cadeia de valor de significado ainda maior", argumenta.

Resta saber até que ponto trabalhadores de outras empresas tchecas estarão aptos a lidar com os novos desafios, incluindo a ascensão dos robôs e da inteligência artificial (IA). E se o sistema educacional conseguirá formar as pessoas certas a tempo.

Embora alguns economistas tenham suas dúvidas sobre a flexibilidade do sistema nacional de educação, eles estão otimistas de que não ocorrerá um abate devastador de postos de trabalho. Entre eles está o economista Daniel Munich, do think tank Cerge.

"O pouco desenvolvido setor de serviços privados do país provavelmente vai acolher trabalhadores vindos do setor industrial", afirma o especialista. "E, embora a enorme concentração da indústria automotiva traga alguns riscos, ela representa um elo para tecnologias modernas que, de outra forma, são difíceis de ocorrer em países sem tradições industriais".

Bohdan Wojnar, que faz parte do conselho da Confederação da Indústria da República Tcheca, diz que as pessoas em seu país sempre foram flexíveis e abertas a novas tecnologias e tendências. Empresas em muitos setores mostraram uma capacidade notável de enfrentar novos desafios.

Entre outras, Wojnar menciona a Avast, empresa de segurança de TI da República Tcheca, que começou com apenas duas pessoas e que agora tem milhões de clientes em todo o mundo. Ele diz que está entusiasmado com o renascimento da famosa indústria tcheca de produção tradicional de vidro, crescendo novamente após uma longa recessão, depois de aprender como combinar tradições seculares com novos requisitos e tendências modernas de design.

Companhias neste e em outros setores contribuíram bastante para o milagre dos empregos no país, e a maneira que conseguiram sucesso é pegando emprestado o slogan da Skoda: "simplesmente inteligente".

