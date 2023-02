O Brasil na imprensa alemã (08/02)

Sueddeutsche Zeitung – Marina Silva: ministra do Meio Ambiente brasileira deve salvar a floresta e o mundo (06/02)

Pode soar patético e exagerado, mas talvez seja de fato assim: se tudo correr bem, Marina Silva poderia salvar o mundo. Ela já foi ministra do Meio Ambiente entre 2003 e 2008 e, na época, conseguiu limitar maciçamente o desmatamento na Amazônia. Agora, após quatro anos de políticas destrutivas sob o ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, um governo de esquerda tomou posse – e Marina Silva é novamente ministra do Meio Ambiente. Há grandes esperanças de que ela seja capaz de repetir seus sucessos anteriores. [...]

Imediatamente após sua vitória nas urnas, Lula prometeu zerar o desmatamento da floresta tropical até 2030. Trata-se de um objetivo ambicioso. Bolsonaro enfraqueceu deliberadamente as agências ambientais. Garimpeiros, madeireiros e grandes proprietários de terras ganharam muito poder. O desmatamento aumentou, e nuvens de fumaça escureceram o céu. Logo a situação ficou tão intolerável que o Fundo Amazônia teve que ser suspenso [...].

Agora, com a tomada de posse do novo governo, as verbas foram liberadas novamente. No final de janeiro, a ministra alemã do Desenvolvimento, Svenja Schulze (SPD), reuniu-se com Marina Silva em Brasília para lançar o Fundo Floresta. O objetivo é fornecer ainda mais dinheiro para proporcionar o uso sustentável das florestas.

Marina Silva sabe como é grande a responsabilidade que carrega nos ombros. "O que está em jogo é o futuro do planeta", diz a política.

Frankfurter Allgemeine Zeitung – Navio com amianto afundado: Lula é alvo de críticas (06/02)

O Brasil afundou um porta-aviões desativado diante de sua costa atlântica, apesar das grandes preocupações ambientais. Em comunicado sobre o porta-aviões São Paulo, a Marinha anunciou um "afundamento planejado e controlado". A ação teria evitado "prejuízos de ordem logística, operacional, ambiental e econômica ao Estado brasileiro". [...]

Organizações ambientais e o Ministério Público fizeram lobby contra o afundamento, porque o porta-aviões construído na França, que data do final dos anos 50, transporta uma série de materiais tóxicos, tais como nove toneladas de amianto.

"O afundamento do porta-aviões despejará toneladas de amianto, mercúrio, chumbo e outras substâncias altamente tóxicas no fundo do mar", escreveu o Greenpeace. [...] "A Marinha brasileira escolheu prejudicar o meio ambiente e perder milhões de dólares em vez de permitir uma inspeção pública do navio", disse o Greenpeace, chamando o afundamento de "a maior violação das convenções sobre produtos químicos e resíduos jamais cometida por um país". Em uma nota técnica, a agência ambiental brasileira Ibama também havia alertado para impactos ambientais.

Também houve discordância dentro do governo sobre a ação. A imprensa brasileira apontou, com base em fontes governamentais, que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, teria se oposto ao afundamento. Entretanto, após um longo debate interno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria dado permissão à Marinha para explodir as partes ainda intactas do navio e afundá-lo.

Frankfurter Allgemeine Zeitung – Acusação de complô contra Bolsonaro: senador brasileiro revela plano sinistro (04/02)

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro esteva envolvido no planejamento de um complô para permanecer no poder? Declarações do senador Marcos do Val, próximo a Bolsonaro, e mensagens incriminatórias sugerem a existência de tal plano. Supostamente ele consistia em prender o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a fim de posteriormente anular a eleição e impedir a posse do sucessor de Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva. [...]

As declarações e o material de Do Val estão sendo analisados pela Polícia Federal, que também investiga os ataques às sedes dos três Poderes perpetrados por apoiadores de Bolsonaro no dia 8 de janeiro. [...] As declarações do senador provavelmente colocarão Bolsonaro sob mais pressão. Desde dezembro, ele está na Flórida, onde investigadores brasileiros e o Judiciário não têm acesso a ele. Há alguns dias, o ex-presidente solicitou uma prorrogação de seu visto de turista. Em Washington, vozes se manifestam exigindo a extradição de Bolsonaro para o Brasil.

