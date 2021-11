Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima, nascida em 1958, é candidata à presidência da República pela terceira vez. Em 2018, ela concorre pelo partido Rede Sustentabilidade, de centro-esquerda, fundado em 2013.

Marina Silva, nascida em 1958, militou ao lado do líder ambientalista Chico Mendes nos anos 1980. Filiou-se ao PT em 1985, sendo eleita vereadora, deputada estadual e mais tarde senadora pelo Acre. Ministra do Meio Ambiente no governo Lula de 2003 a 2008, se desfiliou do PT em 2009. Ela foi candidata ao Planalto em 2010 pelo Partido Verde (PV) e, em 2014, assumiu a candidatura à presidência pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), após a morte de Eduardo Campos.