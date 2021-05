O Bochum volta à elite com seu improvável herói brasileiro

Danilo Soares, mineiro de Belo Horizonte com passagem pelos juvenis do Grêmio Porto Alegrense, representa com maestria o Teamgeist (espírito de equipe) que norteou o Bochum nesta temporada vitoriosa de 2020/2021 com direito à conquista do título de campeão da segundona e consequente acesso ao futebol de elite.

O contrato do lateral esquerdo com o clube do vale do Ruhr tinha vencido em junho do ano passado. O jogador já havia se despedido dos seus colegas, mas na última hora mudou de ideia. Decidiu ficar no Bochum e assinou um novo contrato de quatro anos. Na época a torcida local foi à loucura nas redes sociais festejando a permanência do Danilo, festejo comparável à uma vitória sobre os arquirrivais da região, Schalke 04 e Borussia Dortmund.

Ao assinar o novo compromisso há um ano, Danilo deixou claro que seu objetivo era ajudar o Bochum a voltar à elite do futebol. Queria jogar na Bundesliga de qualquer jeito. Domingo último, depois da vitória de 3x1 sobre o Sandhausen, o mineiro de BH atingiu sua meta e foi para o abraço com colegas, torcedores, comissão técnica e dirigentes.

O Bochum chegou à Bundesliga pela primeira vez em 1971 depois de ter vencido um torneio de acesso à primeira divisão com quatro clubes de outras Ligas Regionais e é uma feliz coincidência que exatamente 50 anos depois volta mais uma vez ao primeiro patamar do futebol alemão. Naqueles anos 1970 poucos acreditavam que os alvi-azuis pudessem se manter por muito tempo na Bundesliga.

Para o espanto de muitos, porém, o pequeno clube conseguiu ficar na Bundesliga ininterruptamente por 22 anos até 1993. É sempre bom lembrar que nessas duas décadas, os primos ricos da região, a saber, Borussia Dortmund e Schalke 04, chegaram a ser rebaixados. É verdade que durante todo esse tempo a melhor colocação obtida na tabela do campeonato foi um modesto oitavo lugar na temporada 78/79 e algumas vezes o Bochum esteve ameaçado de voltar para a segunda divisão. Foi também nessa época que o clube ganhou o apelido de "Die Unabsteigbaren" (algo como 'os não sujeitos ao rebaixamento').

Como nada dura para sempre, depois do primeiro rebaixamento em 1993 seguiram-se anos de instabilidade com seguidos descensos, descendo e subindo tal qual um elevador de uma divisão para outra. Finalmente em 2010, o elevador subiu para o andar de cima sem a presença do seu passageiro mais ilustre dos últimos anos. O Bochum ficou no meio do caminho e permaneceu na segunda liga até domingo passado.

É um feito extraordinário, mesmo porque ainda em janeiro de 2020, o time lutava desesperadamente para fugir do vexame de ser degradado - suprema humilhação - para a 3ª divisão. Conseguiu se recuperar a tempo graças ao competente trabalho do seu técnico Thomas Reis e também a jogadores como o brasileiro Danilo Soares que vestiram de coração e alma a camisa alvi-azul. O time se estabilizou, alçou voos mais altos e conseguiu com todos os méritos alcançar o objetivo supremo da volta à elite.

Tudo acabou dando certo para o Bochum. No elenco impera um espírito de equipe poucas vezes visto, o técnico Thomas Reis estruturou o time adequadamente procurando aproveitar ao máximo o potencial de cada um dos seus comandados e formou uma unidade compacta, unindo competência técnica, condição física e força mental. Vale dizer que durante toda desgastante temporada, o Bochum não amargou dois revezes consecutivos. Depois de cada uma das nove derrotas, o time venceu o jogo subsequente. Diz muito sobre a força mental dos jogadores.

Em fevereiro de 2011 estive em Dortmund. Fui a serviço com meus colegas Rogério Vaughan e Luís Calvoso. José Trajano, então Diretor de Jornalismo da ESPN Brasil, nos enviou à Alemanha para cobrirmos a "mãe de todos os dérbis" entre Borussia Dortmund e Schalke 04. De quebra, fizemos algumas reportagens sobre a cidade de Dortmund e redondezas.

Uma delas foi sobre o Florianturm , a torre de TV e telecomunicações de 209 metros de altura. Subimos até a plataforma a céu aberto que nos proporcionou uma vista espetacular da região do Ruhr. Céu azul, temperatura de cinco graus centígrados e um vento fortíssimo que mal nos deixava de pé. Fizemos uma matéria ali mesmo sobre as cidades da região que podiam ser vistas a olho nu do alto da torre. Uma delas é Bochum e a outra, um pouco mais distante, é Gelsenkirchen, formando com Dortmund, o trio de cidades cujo futebol teve sua origem na classe trabalhadora.

Na época, o Bochum iniciava sua longa jornada de dez anos na segundona enquanto Schalke e Borussia Dortmund faziam bater mais forte o coração da massa torcedora amante do futebol e davam as cartas no Vale do Ruhr. Por ironia do destino, dez anos depois, justamente no mesmo fim de semana em que o Bochum conseguia voltar à elite, o seu arquirrival Schalke 04 deu adeus à primeira divisão.

Tristeza para os azuis reais e alegria para o torcedor alvi-azul. E quando falo em torcedor alvi-azul, tenho em mente especialmente as crianças de Bochum, alunos do ensino fundamental que nunca viram o seu time na 1ª divisão. Finalmente terão esta oportunidade. A longa espera chegará ao fim. Quiçá logo estarão nas arquibancadas do Vonovia-Ruhrstadion empurrando o time para novas conquistas e vibrando com o brasileiro Danilo Soares que se tornou um dos principais protagonistas dessa vitoriosa jornada do Bochum rumo ao andar de cima.

Gerd Wenzel começou no jornalismo esportivo em 1991 na TV Cultura de São Paulo, quando pela primeira vez foi exibida a Bundesliga no Brasil. Atuou nos canais ESPN como especialista em futebol alemão de 2002 a 2020, quando passou a comentar os jogos da Bundesliga para a OneFootball de Berlim. Semanalmente, às quintas, produz o Podcast "Bundesliga no Ar". A coluna Halbzeit sai às terças.