Notre-Dame terá "catedral efêmera" de madeira durante reconstrução

Incêndio na Catedral de Notre-Dame

Danos

As primeiras chamas foram detectadas por volta de 18h50 no horário local (13h50 em Brasília). Algumas seções da catedral foram bastante afetadas. A flecha (uma torre isolada de 93 metros revestida de chumbo sobre o teto da nave), que foi instalada na catedral no século 19, desabou parcialmente.