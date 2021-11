Catedral de Notre-Dame

Notre Dame em realidade virtual

[Vídeo] Pouco mais de um ano após ser tomada pelas chamas, a catedral símbolo de Paris é filmada com tecnologia de realidade virtual. Com acesso exclusivo às obras de restauro, o documentário "Rebuilding Notre Dame" - "Reconstruindo Notre Dame", em tradução livre - permite imersão na Notre Dame de antes e depois do incêndio.