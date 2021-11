Feiras de Natal na Alemanha, antes e durante a pandemia

Mais espaço para a polícia

O Christkindlesmarkt de Nurembergue é mais conhecido no mundo inteiro do que o de Munique, mas também é menor por causa do pouco espaço no seu centro histórico. Ele atrai pouco mais de dois milhões de visitantes. Em 2020, porém, Munique e Nurembergue atraíram o mesmo número de visitantes - zero. Na foto, um carro de polícia em Munique na quase deserta praça Marienplatz.