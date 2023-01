Um mito viking que estabeleceu o 13 como um número de azar se refere ao travesso Loki, deus do fogo e da astúcia (em ilustração de Jakob Sigurdsson, 1760). Segundo o compêndio de mitologia nórdica "Edda", do início do século 13, ele teria atacado uma reunião de 12 deuses no mítico castelo de Valhala e assassinado Balder, deus da alegria e da tristeza.