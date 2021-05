[Notícias em áudio] Europa avalia permitir turistas, mas brasileiros devem ficar de fora

- Europa avalia permitir turistas, mas brasileiros devem ficar de fora.

- Ministério da Saúde começa a distribuir vacina da Pfizer.

- Dinamarca suspende uso da vacina da Johnson & Johnson.

- Pelo segundo ano consecutivo, Oktoberfest de Munique é cancelada.

- Navio que encalhou no Canal de Suez segue detido no Egito com tripulação a bordo.