Nevasca no sul da Alemanha obriga Munique a fechar aeroporto

Forte nevasca atingiu o sul da Alemanha na noite de sexta-feira e continuou neste sábado (02/12), causando grandes perturbações no aeroporto de Munique, o segundo mais movimentado do país.

O aeroporto informou neste sábado a suspensão dos voos até as 6h de domingo.

Cerca de 320 dos 760 voos programados para sábado foram cancelados, informou a agência de notícias alemã DPA. Equipes estiveram durante o dia tentando manter pelo menos uma das pista em serviço e livre de neve.

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD, na sigla em alemão) previu queda de neve prolongada durante a tarde de sábado para grande parte da Baviera, com até 30 a 40 centímetros de neve esperados em alguns lugares, "uma grande parte disso dentro de um período de 12 horas durante a noite de sábado".

Impacto no transporte público

Em Munique, a maioria dos serviços de trem, ônibus e bonde foi parcialmente paralisada desde a noite de sexta-feira e até sábado, à medida que as condições das ruas e estradas pioravam.

A principal empresa ferroviária alemã, a Deutsche Bahn, afirmou que os trens não conseguiam chegar à estação central de Munique e que também devem ocorrer cancelamentos e atrasos no serviço ferroviário em partes do sul da Alemanha durante o dia.

O serviço de bombeiros da cidade compartilhou fotos nas redes sociais no início do dia mostrando bombeiros equipando os pneus de um veículo de bombeiros com correntes para neve "para que possamos ir até você com a maior segurança possível a qualquer momento”.

Temporada de esqui começa mais cedo

A forte nevasca de sexta-feira encerrou uma semana cheia de indicações de um início de uma temporada de neve e baixas temperaturas comparativamente precoce para os padrões climáticos recentes em toda a Alemanha.

As pistas de esqui da montanha mais alta da Alemanha, a Zugspitze, nos Alpes Bávaros, na fronteira com a Áustria, foram abertas na sexta-feira, no início mais precoce da temporada de esqui alemã em anos, após invernos recentes mais amenos.

Uma porta-voz do resort de esqui local disse que quantidade comparável de neve vista agora, no início da temporada de esqui, foi vista pela última vez em 2007.

md (Reuters, DPA, AFP)