Nevasca provoca caos em partes da Alemanha

Intensa neve e ventos causam interdição de estradas e cancelamentos de voos em diversas regiões do país. Acidentes de trânsito em pistas congeladas deixam ao menos dois mortos.

Uma intensa nevasca e temperaturas congelantes causaram grandes distúrbios na Alemanha nesta segunda e terça-feira (28/11).

Hessen, no oeste do país, foi um dos estados mais afetados por fortes tempestades de neve e ventos. Árvores caíram por causa da neve e várias estradas foram interditadas.

No aeroporto de Frankfurt, o maior da Alemanha, também em Hessen, 161 decolagens e pousos foram cancelados nesta segunda-feira, informou nesta terça-feira a operadora aeroportuária Fraport. Segundo a Fraport, devido ao impacto dos cancelamentos da véspera, cerca de 100 dos 1.050 voos previstos devem ser cancelados nesta terça.

Dezenas de veículos presos

A polícia do distrito de Rheingau-Taunus informou que cerca de uma centena de veículos ficaram presos, tendo que ser libertados com ajuda de bombeiros. Nos arredores de Eltville, 100 pessoas foram retiradas de seus carros por causa da queda de árvores e foram abrigadas no prédio de uma empresa. Na cidade de Bad Schwalbach, cerca de 30 alunos ficaram presos em uma escola.

Na capital do estado de Hessen, Wiesbaden, o corpo de bombeiros informou na terça-feira que contabilizou mais de 200 chamadas de emergência devido às condições climáticas, principalmente por causa de árvores caídas e galhos quebrados que bloquearam estradas.

De acordo com os bombeiros, um grupo de 55 crianças e cuidadores que ficaram retidos em Wiesbaden devido ao mau tempo foram alojados numa escola durante a noite e atendidos pelos serviços de emergência.

No distrito de Rheingau-Taunus, mais de 350 bombeiros e pessoal de controle de desastres trabalham em mais de 130 locais desde segunda-feira.

Interdição de estradas

Na manhã de terça-feira, as estradas entre Wiesbaden e Untertaunus, assim como entre Rheingau e Untertaunus permaneceram interditadas temporariamente devido a perigo de queda de árvores. As autoridades fizeram um "apelo urgente" aos residentes para que fiquem em casa, se possível, nesta terça-feira. A maioria das escolas do distrito de Rheingau-Taunus ordenou o ensino à distância para terça-feira.

Neve e gelo também causaram problemas em outros estados do oeste da Alemanha, como Baden-Württemberg, Renânia-Palatinado e Sarre, e também no leste do país.

Duas mortes no trânsito devido ao gelo

Acidentes de trânsito em estradas escorregadias também foram relatados em muitos lugares. No distrito de Schwäbisch Hall, em Baden-Württemberg, sul do país, um homem de 71 anos morreu numa colisão frontal entre dois veículos numa estrada que estava cheia de neve.

Perto de Koblenz, na Renânia-Palatinado (centro-oeste), uma motorista de 54 anos atravessou o trânsito em sentido contrário em uma estrada escorregadia e colidiu com um veículo que se aproximava. Ela morreu no local do acidente.

