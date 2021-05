Nave da SpaceX com quatro astronautas volta à Terra

A cápsula Crew Dragon, da empresa SpaceX, trazendo quatro astronautas de volta à Terra, caiu na madrugada deste domingo (02/05) no Golfo do México, perto da costa de Panama City, na Flórida.

Para recuperar a espaçonave e a tripulação após sua missão de seis meses a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), embarcações foram posicionadas na zona de pouso no sudeste dos Estados Unidos. A tripulação relatou que ele estava bem, segundo a Nasa.

Os americanos Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker e o japonês Soichi Noguchi, da missão Crew-1, se tornaram os primeiros astronautas em uma missão "operacional" a serem transportados para a ISS pela empresa espacial de Elon Musk.

A Nasa informou que os membros da missão passaram 167 dias na estação espacial, em que completaram 2.688 órbitas em torno da Terra. Nesse período, fizeram várias pesquisas científicas e testes tecnológicos, além de caminhadas espaciais.

Foi a missão mais longa para uma espaçonave construída nos EUA. O recorde anterior era de 84 dias e foi estabelecido pela estação Skylab em 1974.

Pouso noturno

Ocorrido às 2h56 (horário local), foi o primeiro pouso noturno desde 1968, quando ocorreu o retorno da tripulação da Apolo 8, a primeira a enviar astronautas ao redor da Lua.

"Damos as boas-vindas ao planeta Terra e agradecemos por voar na SpaceX", disse o controlador da SpaceX por rádio momentos após o pouso. "Para aqueles de vocês inscritos em nosso programa de passageiro frequente, informamos que vocês ganharam 68 milhões de milhas nesta viagem", brincou.

Dois outros americanos já fizeram a viagem de ida e volta a bordo do Dragon em 2020, durante uma missão-teste de dois meses na estação, no que foi o primeiro voo para a ISS lançado dos Estados Unidos desde o fim dos ônibus espaciais em 2011, e o primeiro de uma empresa privada com astronautas a bordo.

A Crew-1 concluiu seu trabalho pouco depois que a segunda dessas missões, a Crew-2, alcançou a ISS em 24 de abril a bordo de outra cápsula Dragon, chamada Endeavour, depois de ser lançada um dia antes do Cabo Canaveral, na Flórida, em um foguete reutilizável Falcon 9.