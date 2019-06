Nasa planeja enviar drone à maior lua de Saturno

Cassini mergulha entre os anéis de Saturno

Rosa gigante

Nos quase 20 anos em que está no espaço, "Cassini" enviou fotos espetaculares à Terra, como a imagem captada no polo norte de Saturno. De acordo com as medições, ela deve ter um diâmetro de 2 mil quilômetros. Ali as nuvens se deslocam a uma velocidade de 540 quilômetros por hora.