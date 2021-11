Na Suíça, a clássica toalha de piquenique vira instalação artística tamanho GG

BIGNIK é como os artistas conceituais Frank e Patrik Riklin chamam a instalação artística. O nome do projeto é um trocadilho com as palavras BIG, grande em inglês, e piquenique. O primeiro BIGNIK, em caráter de teste, foi realizado em 2012 com 1400 toalhas. A meta até o ano de 2040 é ter um quadrado – branco ou vermelho - para cada habitante do cantão. A toalha xadrez poderá chegar ao tamanho de 100 campos de futebol.