Mundo se afasta da meta de eliminar a fome

Doze alimentos caros e raros

Chá de Panda

O empresário chinês An Yanshi produz o chá mais caro do mundo, usando fezes de panda para o crescimento de um tipo especial de folhas. Supostamente, o excremento do urso chinês é mais nutritivo do que qualquer outro fertilizante, e a bebida ajuda a emagrecer e protege até de radiações nocivas. Uma xícara pode custar mais de 350 reais, e um quilo do produto sai pela bagatela de 130 mil reais.