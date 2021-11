O Programa Fome Zero no Brasil combinou um estímulo à produção agrícola e à agricultura familiar com a melhoria do acesso através de programas de transferência de renda. Além disso, instituiu uma série de outros programas relacionados à alimentação, como restaurantes públicos, merenda escolar com compras locais e de agricultura familiar e hortas comunitárias. Os programas combinaram uma maior disponibilidade de produtos com a melhoria do acesso a eles. Essa receita brasileira é foi copiada em outras partes do mundo para reduzir a fome.