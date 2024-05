Monir Ghaedi

Seu trabalho oferece ao leitor uma perspectiva abrangente de manchetes globais ou que circulam nas mídias sociais.

A repórter é movida pela paixão de descobrir histórias interessantes relacionadas ao Oriente Médio. Desde que deixou seu país de origem, o Irã, ela estudou e trabalhou na Itália, na Hungria e na Alemanha, cultivando o compromisso de dar a seus textos uma perspectiva global.

Sua carreira iniciou com anos trabalhando como freelancer, durante os quais ela viajou pelo Oriente Médio em busca das narrativas humanas por trás das manchetes. Ela escreveu para dezenas de veículos de mídia internacionais, incluindo o alemão "Die Tageszeitung" (taz), El Pais, Al Jazeera, The Progressive e Internazionale.



Monir realizou pesquisas na Universidade de Colônia e na "Central European University" sobre os curdos, um povo sem Estado, com até 40 milhões de integrantes, que habita regiões da Turquia, do Iraque, da Síria e do Irã. O sucesso dos curdos na luta contra os extremistas do "Estado Islâmico" lhes rendeu projeção internacional.



Outro foco da jornalista são as histórias que exploram os direitos das minorias e as complexidades do nacionalismo e da geopolítica.