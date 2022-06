Mujica culpa Europa por crescente fome no mundo

Em sua videocoluna, Pepe Mujica culpa a inércia política e a falta de negociação da Europa no combate à mundialmente crescente falta de alimentos causada, em parte, por sanções europeias relacionadas a uma guerra no perímetro do bloco europeu. "Todas medidas radicais e ninguém pensa em negociar", lamentou.

"De todo o trigo exportado no mundo, as exportações ucranianas são mais ou menos 8%, 8,5%, e as exportações russas representam 20%, 22% e também estão bloqueadas no Mar Negro", disse Mujica. "E então está faltando quase 30% do trigo exportável do mundo para a alimentação dos povos que estão famintos."

Mujica pede que as lideranças políticas europeias se abstenham de soluções imediatistas, que tenham mais visão global e que assumam a responsabilidade gigantesca que a Europa tem perante o mundo.

"Todas medidas radicais e ninguém pensa em negociar", lamentou Mujica. "Sinto uma nostalgia profunda por aqueles estadistas conservadores como De Gaulle, Churchill e Adenauer, que olhavam um pouco à frente e ante problemas desse tipo tentavam de alguma forma negociar."