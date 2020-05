Merkel destaca importância da imprensa crítica em tempos de pandemia

Os principais jornais e revistas da Alemanha

Dominicais

As edições dominicais de jornais de circulação nacional têm forte tradição na Alemanha. Para diferenciá-los das edições de segunda a sexta, eles levam a palavra "Sonntag" (domingo) no nome, como Bild am Sonntag, Welt am Sonntag e Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.